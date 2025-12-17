Британские студенты снова смогут участвовать в программе Erasmus+

Великобритания и Европейский Союз в среду, 17 декабря, договорились разрешить британским студентам снова присоединиться к популярной программе обмена студентами Erasmus+.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает "Европейская правда".

Британское правительство отметило, что вклад страны на 2027-2028 учебный год составит около $760 млн. Соглашение предусматривает 30% скидку по сравнению со стандартными условиями действующего торгового соглашения с ЕС.

Как отмечается, только за первый год более 100 тысяч молодых людей в Великобритании смогут воспользоваться этой программой.

"Присоединение к Erasmus+ является огромной победой для нашей молодежи, поскольку оно разрушает барьеры и расширяет горизонты, чтобы обеспечить каждому, независимо от происхождения, возможность учиться и проходить стажировку за рубежом. Это не просто путешествие: это будущие навыки, академический успех и предоставление следующему поколению доступа к лучшим возможностям", – заявил британский министр по вопросам отношений с ЕС Ник Томас-Симондс.

Кроме того, Великобритания и Европейский Союз также договорились о прогрессе в переговорах, которые могут снизить расходы на электроэнергию для британцев и предприятий, начав подробную фазу переговоров о возможности участия Великобритании во внутреннем рынке электроэнергии ЕС.

Также Великобритания и ЕС договорились завершить переговоры по новому соглашению о пищевых продуктах и напитках (SPS) и соглашению об обмене квотами на выбросы углерода (ETS) до следующего саммита Великобритании и ЕС в 2026 году.

Отметим, что после Brexit Лондон и Брюссель начали вести переговоры об отдельных общеевропейских программах, в которых Великобритания была заинтересована сохранить участие.

Среди прочего, в декабре 2023 года она стала ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe, из которой вышла после выхода из ЕС.

А в апреле 2024 года Европейская комиссия объявила о намерении заключить с Великобританией новое соглашение, которое упростит условия путешествий, обучения и трудоустройства европейской и британской молодежи за рубежом.