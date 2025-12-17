У Німеччині зростає тиск з метою закриття Російського дому в Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За закриття Російського дому виступають політики керівної партії і опозиційних "Зелених"

"Це політичний інструмент Росії, який нахабно обходить санкції і повинен бути негайно закритий", – заявив політик керівного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер.

Він описав цю установу як продовження Кремля і "центр дезінформації".

Статус Російського дому в Берліні та Goethe-Institut в Москві регулюється німецько-російською угодою 2011 року. Незважаючи на війну в Україні, угода залишається чинною і передбачає, що Німеччина щорічно сплачує 70 000 євро податку на нерухомість за комплекс на Фрідріхштрассе.

"Не може бути, щоб цей пропагандистський орган і далі отримував від нас гроші, а росіяни використовували його для ведення інформаційної війни проти нас", – заявив депутат від "Зелених" Робін Вагенер.

Оператор Російського дому, державна компанія "Россотрудничество", з липня 2022 року перебуває в санкційному списку ЄС. Прокуратура Берліна повідомила, що ведеться розслідування "проти невідомих осіб або проти орендарів Російського дому за порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі".

Нагадаємо, У Латвії законопроєкт про конфіскацію Будинку Москви в Москви Сейм в остаточному читанні прийняв у січні 2024 року.

У березні 2024 року було вирішено, що Латвія продасть з аукціону земельну ділянку у Ризі та розташований на ній Будинок Москви, який вважався символом російської політики щодо співвітчизників та був націоналізований за рішенням латвійського Сейму.

Кошти, отримані на аукціоні, планують передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України.