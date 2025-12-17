В Германии растет давление с целью закрытия Российского дома в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

За закрытие Русского дома выступают политики правящей партии и оппозиционных "Зеленых"

"Это политический инструмент России, который нагло обходит санкции и должен быть немедленно закрыт", – заявил политик правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Он описал это учреждение как продолжение Кремля и "центр дезинформации".

Статус Русского дома в Берлине и Goethe-Institut в Москве регулируется немецко-российским соглашением 2011 года. Несмотря на войну в Украине, соглашение остается в силе и предусматривает, что Германия ежегодно платит 70 000 евро налога на недвижимость за комплекс на Фридрихштрассе.

"Не может быть, чтобы этот пропагандистский орган и дальше получал от нас деньги, а россияне использовали его для ведения информационной войны против нас", – заявил депутат от "Зеленых" Робин Вагенер.

Оператор Русского дома, государственная компания "Россотрудничество", с июля 2022 года находится в санкционном списке ЕС. Прокуратура Берлина сообщила, что ведется расследование "против неизвестных лиц или против арендаторов Русского дома за нарушение Закона о внешней торговле и платежах".

Напомним, в Латвии законопроект о конфискации Дома Москвы в Москве Сейм в окончательном чтении принял в январе 2024 года.

В марте 2024 года было решено, что Латвия продаст с аукциона земельный участок в Риге и расположенный на нем Дом Москвы, который считался символом российской политики в отношении соотечественников и был национализирован по решению латвийского Сейма.

Средства, полученные на аукционе, планируют передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.