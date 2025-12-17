ЗМІ: 19 країн ЄС закликають Єврокомісію посилити заходи щодо міграції

Група з 19 країн ЄС закликає Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у спільному листі міністрів внутрішніх справ та закордонних справ країн-підписантів, з яким ознайомилося Politico.

Зокрема, вони хочуть, щоб Комісія посилила співпрацю з країнами, що не входять до ЄС, для вирішення проблеми, яку вони вважають неприйнятно високим рівнем міграції до Євросоюзу.

"Завершення переговорів щодо останніх законодавчих пропозицій... є важливим кроком", – пишуть міністри, додаючи, що "подальший розвиток узгодженої стратегії ЄС щодо зовнішнього виміру міграції, включаючи нові та інноваційні рішення, має першочергове значення".

Згадка про останні пропозиції стосується пакета, узгодженого 8 грудня, який включає радикальні нові правила реформування підходу ЄС до міграції, зокрема створення центрів обробки заяв про надання притулку в країнах, що не входять до ЄС.

Уряди хочуть, щоб виконавча влада ЄС приділяла ще більшу увагу зовнішньому виміру міграції, співпрацюючи з країнами походження та країнами, через які мігранти проїжджають, щоб не допустити їхнього прибуття до ЄС. Це означає прискорення впровадження так званих "інноваційних рішень" – загального терміна для таких заходів, як так звані центри повернення та нові партнерства з країнами, що не входять до ЄС, які, на думку прихильників, можуть зробити міграційну політику ЄС більш ефективною.

Цей заклик буде в центрі уваги на неформальному "міграційному сніданку" цього тижня напередодні саміту ЄС у четвер. Ці сніданки, започатковані в червні 2024 року італійкою Джорджією Мелоні, данкою Метте Фредеріксен і нідерландцем Діком Схоофом, стали дуже впливовими для дискусії про міграцію в Брюсселі.

У своєму листі міністри закликають розширити використання "нових та інноваційних рішень" для протидії нелегальній міграції та посилити співпрацю між агентствами ЄС, міжнародними організаціями та країнами ЄС.

Хоча в листі не називаються конкретні моделі, в ньому згадуються інструменти, які вже закладені в законодавстві ЄС, такі як "угоди про безпечні треті країни та центри повернення", і закликається до їх впровадження через партнерства вздовж міграційних маршрутів.

Модель "центрів повернення", куди можуть бути направлені особи, чиї заяви про надання притулку були відхилені, підтримується Італією. Ця країна побудувала і експлуатує – в іншому правовому контексті – два таких об'єкти в Албанії, які, як очікується, стануть першим конкретним прикладом реалізації цієї моделі з середини 2026 року.

Гроші є центральною проблемою. Підписанти стверджують, що інноваційні рішення залишаться теоретичними без чітких шляхів фінансування.

Міністри також хочуть, щоб агентства ЄС були більш активно залучені, включаючи можливе розширення ролі прикордонної служби Frontex.

Окрім інституцій та фінансування, у листі міститься чітка політична вимога щодо єдиної позиції ЄС. "Необхідні спільна позиція та спільні дипломатичні зусилля держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ", – пишуть міністри, закликаючи Брюссель включити питання міграції до порядку денного самітів та діалогів з країнами-партнерами.

Нагадаємо, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає розподіл міграційного тиску між державами ЄС.

Нещодавно Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.