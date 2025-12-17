ЗМІ: російська розвідка залякує посадовців Бельгії через "репараційну позику" Україні

Бельгійські політики та високопоставлені фінансові керівники стали об'єктом кампанії залякування, організованої російською розвідкою з метою переконати країну заблокувати використання російських активів для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в європейських розвідувальних службах.

За даними спецслужб країн Європи, кампанія розвідки РФ спрямована зокрема проти ключових фігур Euroclear – депозитарію цінних паперів, що зберігає більшу частину заморожених активів Росії, та топполітиків країни.

Співрозмовники The Guardian вважають, що за кампанію відповідає російська військова розвідка (відома також як ГРУ), хоча існують суперечки щодо ступеня загрози.

"Вони, безсумнівно, застосовують тактику залякування", – сказав виданню неназваний європейський посадовець.

За інформацією The Guardian, відомо, що погрози від Росії отримувала виконавча директорка Euroclear Валері Урбен. У листопаді ЗМІ повідомляли, що вона понад рік ходить із тілоохоронцем.

У Euroclear відмовились від коментарів, сказавши, що будь-які потенційні загрози "розглядаються в першочерговому порядку і ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади". Так само ситуацію не захотіли коментували і в премʼєр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.

За даними Politico, на останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

