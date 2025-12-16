"50 на 50": Мерц оцінив шанси домовитись про "репараційну позику" Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Європа має шанси "50 на 50" досягти угоди про використання заморожених російських активів для фінансування подальшої оборони України.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF у вівторок.
За словами Мерца, ЄС повинен ухвалити рішення щодо "репараційної позики", оскільки Україна потребуватиме фінансування ще принаймні два роки після того, як у першому кварталі 2026 року закінчиться поточний раунд європейського фінансування.
"У всій Європі є застереження, і я добре розумію ці застереження. Але... якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке ми могли б прийняти, щоб зупинити цей наступ російської армії, то коли ж ми це зробимо?", – сказав він.
Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.
Бельгія, на території якої перебувають заморожені російські активи, виступила категорично проти їхнього залучення для "репараційної позики" Україні, побоюючись юридичних наслідків для себе.
Переговори ЄС з Бельгією щодо заморожених активів затягнулися через її вимогу додаткових гарантій.
