СМИ: российская разведка запугивает чиновников Бельгии из-за "репарационного займа" Украине

Бельгийские политики и высокопоставленные финансовые руководители стали объектом кампании запугивания, организованной российской разведкой с целью убедить страну заблокировать использование российских активов для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах.

По данным спецслужб стран Европы, кампания разведки РФ направлена в частности против ключевых фигур Euroclear – депозитария ценных бумаг, хранящего большую часть замороженных активов России, и топ-политиков страны.

Собеседники The Guardian считают, что за кампанию отвечает российская военная разведка (известная также как ГРУ), хотя существуют споры о степени угрозы.

"Они, несомненно, применяют тактику запугивания", – сказал изданию неназванный европейский чиновник.

По информации The Guardian, известно, что угрозы от России получала исполнительный директор Euroclear Валери Урбен. В ноябре СМИ сообщали, что она более года ходит с телохранителем.

В Euroclear отказались от комментариев, сказав, что любые потенциальные угрозы "рассматриваются в первоочередном порядке и тщательно расследуются, часто при поддержке соответствующих органов власти". Так же ситуацию не захотели комментировать и в премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

По данным Politico, на последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути к совместному решению.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

