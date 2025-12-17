ЗМІ: Бельгія заявила про "рух назад" у погодженні репараційної позики Україні
На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на кількох дипломатів ЄС.
Під час закритих переговорів на рівні постійних представників ЄС посол Бельгії Петер Мурс, за даними джерел Politico, сказав: "Ми рухаємось назад".
За словами одного з дипломатів ЄС, під час зустрічі Мурс сказав, що будь-яке рішення щодо використання активів має ухвалити премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.
Він також запропонував можливий вихід із ситуації, запропонувавши застосувати статтю 122 Договору про ЄС, яка дозволила б схвалити альтернативне рішення – спільні боргові запозичення країн ЄС для України – оминаючи загрозу вето (яке вже пообіцяла накласти Угорщина).
Але юристи Європейської комісії та Ради ЄС відхилили пропозицію Бельгії на тому ж засіданні, заявивши, що вона є юридично нереальною, пише Politico.
Нагадаємо, 12 грудня посли ЄС ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.
Цього тижня лідери ЄС на саміті обговорять погодження "репараційної позики" Україні з використанням російських активів.
Хоча у цьому питанні достатньо кваліфікованої більшості голосів, рішення все ще під питанням через спротив Бельгії, яка побоюється юридичних наслідків такого кроку. Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.
