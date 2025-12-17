Конституційний суд Чехії скасував окремий прийом дітей з України в початкову школу

Чеський Конституційний суд скасував законодавство, яке дозволяло окрему реєстрацію дітей з України в початкових школах через її дискримінаційний характер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

На думку Конституційного суду Чехії, окрема реєстрація не сприятиме досягненню поставленої мети, якою було рівномірне розподілення українських дітей по початкових школах. Навпаки, це може призвести до етнічної сегрегації, тобто скупчення українських учнів у конкретних школах.

"Хоча цей захід може зменшити концентрацію українських дітей у деяких школах і збільшити її в інших школах у даній місцевості, не можна дійти висновку, що це є засобом планомірного рівномірного розподілу українських дітей", – зазначив суд.

Скасований закон встановлював, що директор початкової школи у Чехії може за згодою засновника (тобто найчастіше громади чи міста) визначити виключно для іноземців з тимчасовим захистом – йдеться про українців – спеціальну реєстрацію на початкову освіту в термін з 1 червня до 15 липня.

Звичайні зарахування для інших дітей до минулого навчального року відбувалися в квітні, унаслідок чого школи миттєво наповнювалися – особливо в містах.

Раніше повідомлялось, що Гессен хоче стати першою федеральною землею Німеччини, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах.

