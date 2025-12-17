Конституционный суд Чехии отменил отдельный прием детей из Украины в начальную школу

Чешский Конституционный суд отменил законодательство, которое позволяло отдельную регистрацию детей из Украины в начальных школах из-за его дискриминационного характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

По мнению Конституционного суда Чехии, отдельная регистрация не будет способствовать достижению поставленной цели, которой было равномерное распределение украинских детей по начальным школам. Наоборот, это может привести к этнической сегрегации, то есть скоплению украинских учеников в конкретных школах.

"Хотя эта мера может уменьшить концентрацию украинских детей в некоторых школах и увеличить ее в других школах в данной местности, нельзя сделать вывод, что это является средством планомерного равномерного распределения украинских детей", – отметил суд.

Отмененный закон устанавливал, что директор начальной школы в Чехии может с согласия учредителя (то есть чаще всего общины или города) определить исключительно для иностранцев с временной защитой – речь идет об украинцах – специальную регистрацию на начальное образование в срок с 1 июня до 15 июля.

Обычные зачисления для других детей до прошлого учебного года происходили в апреле, в результате чего школы мгновенно наполнялись – особенно в городах.

Ранее сообщалось, что Гессен хочет стать первой федеральной землей Германии, которая введет украинский язык как второй иностранный в школах.

