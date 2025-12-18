Мерц підтримує "репараційну позику" для України, бо "не бачить" кращого варіанта

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує використання російських заморожених активів для допомоги Україні, адже не бачить інших варіантів.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, 18 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Мерц заявив, що Європейський Союз має вирішити два головні питання: подальша підтримка України та угода з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Щодо заморожених російських активів Мерц наголосив, що хоче, аби їх використали на підтримку України.

"Я не бачу кращого варіанта. Я маю враження, що ми можемо дійти результату. Я розумію занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду Бельгії. Але я сподіваюся, що ми зможемо разом вирішити ці питання і разом рушити шляхом, який дасть Росії сигнал про силу і рішучість ЄС", – акцентував канцлер Німеччини.

За його словами, реакція очільника Кремля Владіміра Путіна показує, наскільки це необхідно.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху до спільного рішення.

