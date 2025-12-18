Мерц поддерживает "репарационный заем" для Украины, потому что "не видит" лучшего варианта

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает использование российских замороженных активов для помощи Украине, ведь не видит других вариантов.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 18 декабря, сообщает "Европейская правда".

Мерц заявил, что Европейский Союз должен решить два главных вопроса: дальнейшая поддержка Украины и соглашение со странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

О замороженных российских активах Мерц отметил, что хочет, чтобы их использовали на поддержку Украины.

"Я не вижу лучшего варианта. У меня есть впечатление, что мы можем прийти к результату. Я понимаю беспокойство некоторых государств-членов, особенно правительства Бельгии. Но я надеюсь, что мы сможем вместе решить эти вопросы и вместе двинуться по пути, который даст России сигнал о силе и решимости ЕС", – акцентировал канцлер Германии.

По его словам, реакция главы Кремля Владимира Путина показывает, насколько это необходимо.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию относительно использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия сказала об отсутствии прогресса на пути к общему решению.

Больше по теме в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ.