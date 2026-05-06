ЗМІ: у Румунії очікують, що формування нового уряду розтягнеться на тижні

Тимчасовий уряд Румунії під керівництвом прем’єр-міністра Іліє Боложана, ймовірно, працюватиме ще понад місяць, оскільки консультації з партіями щодо формування нової коаліції можуть затягнутися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Digi24 з посиланням на джерела.

Президент Румунії Нікушор Дан має провести спершу неформальні, а потім офіційні переговори з лідерами партій щодо формування нового уряду.

Водночас цими днями Дан буде зосереджений на саміті "Бухарестської дев’ятки", який відбудеться 13 травня, а тому остаточного рішення щодо коаліції найближчим часом не очікується.

Як повідомлялося, 6 травня президент Румунії розпочав консультації з політичними партіями щодо формування нового уряду – після того, як проєвропейський уряд Іліє Боложана не пережив вотуму недовіри.

5 травня парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії; Національно-ліберальна партія після того вирішила переходити в опозицію.

Президент Румунії Нікушор Дан у своїй першій заяві після відставки уряду Боложана висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.