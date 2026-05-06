У Франції запевняють у відсутності дефіциту авіапалива

В уряді Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Французькі авіакомпанії, які сильно постраждали від стрімкого зростання цін на пальне через війну на Близькому Сході, готуються до скорочення запасів авіапалива.

Однак у середу уряд спробував заспокоїти ці побоювання, заявивши, що жодних підстав для занепокоєння поки немає, а ризики дефіциту є "незначними".

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро заявив, що випадки скасування авіарейсів можливі, але вони є "винятковими".

За кілька тижнів до початку літнього сезону авіакомпанії не виключають вибіркового скасування рейсів чи чергового підвищення тарифів, щоб зберегти свою рентабельність.

Майже 20% керосину, що використовується у французьких аеропортах, імпортується з Перської затоки.

"Якщо раніше керосин становив близько 25% експлуатаційних витрат, то зараз на нього припадає 45% витрат", – зазначив міністр транспорту під час консультацій з представниками галузі.

Табаро пообіцяв "більшу гнучкість" щодо правил розподілу слотів в аеропортах, що дозволить перевізникам коригувати свої плани польотів відповідно до попиту і, таким чином, обмежити витрати палива.

Зі свого боку, міністр економіки Ролан Лескюр відкинув будь-які заходи щодо встановлення верхньої межі цін на авіаційне паливо або зниження податків.

Він зазначив, що авіакомпанії мають право на відстрочку платежів – механізм, який дозволяє їм відкласти в часі певні видатки (податки, збори, соціальні внески або повернення допомоги), щоб негайно полегшити тиск у короткостроковій перспективі.

Як відомо, війна в Ірані спричинила побоювання щодо роботи авіаційних компаній у Європі через ймовірність дефіциту пального, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

