Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Грузії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив двостронні відносини та взаємодію з очільницею МЗС Грузії Макою Бочорішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив на платформі X.

Сибіга зазначив, що ця розмова була продовженням діалогу після контактів між міністрами в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

У розмові глави МЗС України та Грузії відзначили конструктивний діалог між країнами. Сторони також погодилися щодо взаємної зацікавленості в нормалізації українсько-грузинських відносин.

Окремо Сибіга та Бочорішвілі обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій.

Міністри також підтвердили готовність до розвитку двостороннього співробітництва та підтримання активних контактів.

Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Кобахідзе після розмови із Зеленським зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин між державами.

