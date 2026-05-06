Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Грузії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив двостронні відносини та взаємодію з очільницею МЗС Грузії Макою Бочорішвілі.
Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив на платформі X.
Сибіга зазначив, що ця розмова була продовженням діалогу після контактів між міністрами в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.
У розмові глави МЗС України та Грузії відзначили конструктивний діалог між країнами. Сторони також погодилися щодо взаємної зацікавленості в нормалізації українсько-грузинських відносин.
Окремо Сибіга та Бочорішвілі обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій.
Міністри також підтвердили готовність до розвитку двостороннього співробітництва та підтримання активних контактів.
Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.
Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.
Кобахідзе після розмови із Зеленським зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин між державами.
