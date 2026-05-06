Угорщина віддала гроші і золото, Берлін заборонив "Дєнь побєди", діпфейк Мелоні: новини дня

У Києві побачили знак готовності Угорщини розвивати наші відносини, а у Парижі закликали Путіна прозріти.

ЄС остаточно затвердив намір стати співзасновником спецтрибуналу для Путіна, а парламент Ірландії ратифікував Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України.

Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів розширеної дальності, а Норвегія спрямувала $302,8 млн на закупівлю зброї США для України.

Все важливе і цікаве за середу, 6 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Угорщина віддала гроші і золото

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти, й цінності в повному обсязі", – поінформував він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розцінює рішення Угорщини повернути раніше захоплені гроші і цінності Ощадбанку як знак готовності розвивати двосторонні відносини.

"Ми сприймаємо це як знак готовності Угорщини розвивати наші відносини на засадах взаємної поваги та здорового прагматизму – і ми готові відповісти взаємністю", – підкреслив глава МЗС України.

"Час для Кремля "прозріти"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на ігнорування Москвою української пропозиції перемир'я.

Він зазначив, що Росія "і 10 хвилин" не дотримувалась запропонованого Україною припинення бойових дій з ночі 6 травня.

"Це ще одна демонстрація для світу реальних терористичних і геноцидальних намірів Росії. Ніхто не має вважати, що Росія хоч колись серйозно збиралась припинити свою загарбницьку війну проти України і дотримуватися норм та принципів міжнародного права", – заявив Будріс.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відзначив, що останні події свідчать про все глибші проблеми Росії на фронті та всередині країни, і у Кремлі мали би задуматись про припинення війни проти України.

"Вже час для Кремля "прозріти" щодо своєї невдачі і припиняти свою невиправдану і руйнівну загарбницьку війну", – написав він.

Берлін заборонив "Дєнь побєди"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що відмова Росії від запропонованого Україною перемир’я підтверджує відсутність інтересу Москви до реального миру.

"Продовживши атаки цієї ночі, Росія підтвердила, що не зацікавлена у справжньому мирі. Як і очікувалося, її власна пропозиція про перемир'я на 8 і 9 травня була спрямована не на початок переговорів, а виключно на те, щоб безперешкодно провести щорічний пропагандистський парад на Красній площі", – зазначив Тсакхна.

Президент Сербії Александар Вучич направив правителю Росії Владіміру Путіну лист із привітанням до "Дня перемоги". Він також заявив, що "зрадив би душу" сербів, запровадивши санкції проти РФ.

Ну а словацький прем’єр Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що Роберту Фіцо можна пробачити візит до Росії, якщо він скасує блокування допомоги Україні.

Берлін офіційно заборонив радянську і російську символіку 8 і 9 травня.

У зонах обмежень заборонено військову форму і знаки розрізнення, демонстрацію літер Z і V, георгіївські стрічки, прапори і предмети з російською символікою, прапори СРСР, Білорусі, Чеченської Республіки і портрети їхніх керівників, а також зображення України без урахування окупованих територій.

Під заборону також підпадають російські військові та маршові пісні – зокрема, всі варіанти "Священной войны" – і будь-які дії, що прославляють війну Росії проти України.

Ну а розвідка нейтральної Швейцарії наголошує, що Росія залишається найбільшою загрозою для Європи.

Щодо трибуналу для Путіна

Наступного тижня у Кишиневі відбудеться знакова подія – юридичне створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Простими словами, є рішення створити "Гаазький трибунал" для Путіна, Лукашенка та російської верхівки.

Зокрема, на міністерській зустрічі Ради Європи 14–15 травня буде завершений етап ухвалення політичного рішення про створення трибуналу.

Вчора ЄС остаточно затвердив намір стати співзасновником спецтрибуналу для Путіна.

А, за словами українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Ліхтенштейн приєднується до Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Парламент Ірландії ратифікував Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України, а Молдова виставить РФ рахунок за пошкодження ключової ЛЕП.

Допомога Україні

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів типу Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання на суму 373,6 млн доларів.

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", – додали в Держдепі.

Норвегія спрямувала $302,8 млн на закупівлю зброї США для України, а на початку червня Євросоюз може перерахувати Україні 2,8 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

До речі, опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчить, що 48% українців готові до підвищення податків заради західного фінансування.

Тиск США на ЄС щодо торговельної угоди

США вимагають від ЄС ратифікувати торговельну угоду, інакше запровадять нові мита "дуже скоро".

Посол Сполучених Штатів в Європейському Союзі Ендрю Пуздер заявив, що Вашингтон скоро запровадить 25-відсоткові мита на автомобілі з Європейського Союзу, якщо Євросоюз не ратифікує якнайшвидше торговельну угоду.

"Якщо ми не побачимо суттєвого прогресу, думаю, вам слід очікувати на це досить скоро. Президент мав на увазі: "Послухайте, це вже триває занадто довго", – додав Пуздер.

27 липня 2025 року у шотландському Тернбері ЄС і США уклали рамкову торгівельну угоду, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад закликав ЄС не поспішати з виконанням умов торговельної угоди зі США, а натомість додати до неї додаткові запобіжні заходи, щоб забезпечити дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.

1 травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

За даними Reuters, Євросоюз прагне вже сьогодні фіналізувати угоду про торгівлю зі США попри суперечки.

Тим часом Польща оскаржує у Суді ЄС торговельну угоду Євросоюзу з країнами Південної Америки.

"Революція" у відносинах Вірменії з ЄС

У Вірменії кажуть про "революцію" у відносинах з ЄС.

"Нам вдалося трансформувати регіон, який раніше сприймався як конфліктний, у мирний. Вчора керівництво ЄС закликало інвесторів приїхати до Вірменії, і це зрушення, ще одна революція в регіоні. Ми впевнені, що будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, інституціоналізуючи також мир з Азербайджаном", – наголосив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

До речі, Вірменія зацікавилася досвідом України у сфері дронів.

Тим часом Білорусь викликала представника Вірменії, образившись на слова спікера парламенту.

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян раніше заявив, що Вірменія "не має стати провінцією і керуватися так, як Білорусь".

Тимчасового повіреного Вірменії Артура Саргсяна викликали до МЗС Білорусі, де заявили протест та вручили ноту у зв’язку з "недружніми діями вірменської сторони".

Речник МЗС Білорусі Руслан Баранков в окремому коментарі назвав ці слова "передвиборчим популізмом і спробою відволікти електорат від величезних внутрішніх проблем", та сказав, що Мінськ "чітко розрізняє братський вірменський народ та недалекоглядних представників його влади".

Пізніше спікер вірменського парламенту Ален Симонян зазначив, що "Вірменія підвищить рівень свого політичного суверенітету з усіх боків, а білоруська модель управління є неприйнятною для моєї країни і для мене".

Завершення "Епічної люті"?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.

Він підкреслив, що операція "Епічна лють" – завершена.

Як повідомив іранський проурядовий телеканал Press TV, Іран запровадив новий механізм транзиту через Ормузьку протоку.

Відповідно до нової системи, оголошеної Тегераном, всі судна, які планують пройти через протоку, мають офіційно повідомити про це іранську владу. Після цього вони отримають електронного листа із викладенням правил та вимог транзиту.

Зазначається, що судна зобов’язані узгодити свої дії з цими вимогами та отримати дозвіл перед тим, як пройти через Ормузьку протоку.

Водночас президент США Дональд Трамп призупинив супровід кораблів через Ормузьку протоку.

За його словами, мета цих дій – "перевірити, чи можна остаточно узгодити та підписати угоду".

Дональд Трамп заявив, що якщо Іран погодиться виконати раніше узгоджені домовленості, то операція "Епічна лють" буде припинена, в іншому разі на країну чекають інтенсивніші бомбардування. Разом з тим він бачить "хороші шанси" на завершення війни з Іраном.

Axios пише, що Сполучені Штати та Іран наближаються до меморандуму щодо припинення конфлікту.

В Ірані заявили, що ще розглядають пропозиції США про припинення війни і що безпечний прохід через Ормузьку протоку можливий після паузи в операції США.

Французька компанія сьогодні заявила про атаку на своє судно в Ормузькій протоці. Президент Франції Емманюель Макрон закликав США та Іран зняти блокаду Ормузької протоки.

Lufthansa підвищить ціни, щоб покрити додаткові витрати на авіапаливо, а Ізраїль пропонує допомогти Німеччині газом і керосином.

Решта новин

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою дипфейку, створеного штучним інтелектом.

Поліція Лондона створила спеціальну групу з охорони єврейської громади.

Іспанія закликала Єврокомісію заблокувати санкції США проти Міжнародного кримінального суду.

Прокуратура ЄС підозрює громадян Хорватії у шахрайстві з сільськогосподарськими фондами.