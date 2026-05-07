Трамп затвердив нову контртерористичну стратегію США

Президент США Дональд Трамп затвердив нову стратегію у боротьбі з тероризмом, яка визначає ліквідацію наркокартелів як найвищий пріоритет адміністрації.

передає AP, пише "Європейська правда".

16-ти сторінковий документ був оприлюднений через кілька місяців після того, як адміністрація Трампа опублікувала оновлену стратегію національної безпеки.

"Ми не дозволимо картелям, джихадистам або урядам, які їх підтримують, безкарно змовитися проти наших громадян. Терористам будь-якого роду не буде дозволено знайти притулок тут, у нас вдома, або атакувати нас з-за кордону", – заявив Трамп у документі.

Себастіан Горка, керівник антитерористичного апарату Білого дому, який очолив розробку нової стратегії, заявив, що зміна пріоритетів ґрунтується на простій математиці.

За його словами, від рук картелів, які постачають незаконні наркотики до американських громад, загинуло набагато більше американців, ніж американських військовослужбовців, які загинули в конфліктах по всьому світу з часів Другої світової війни.

"Чи то перекриття їхніх незаконних фінансів, чи то відстеження їхніх наркосуден – ми не дозволимо їм вбивати американців у масовому масштабі", – заявив він.

До інших пріоритетів адміністрації у боротьбі з тероризмом входять:

виявлення та знищення ісламських військових угруповань, які мають можливості проводити операції проти США;

виявлення та нейтралізація насильницьких світських політичних угруповань з антиамериканською або анархістською ідеологією;

посилення зусиль щодо запобігання отриманню зброї масового знищення недержавними суб’єктами.

Горка зазначив, що представники адміністрації зустрінуться з союзниками наприкінці цього тижня, щоб обговорити, як вони можуть посилити свої стратегії боротьби з тероризмом.

"Як чітко зазначив президент, ми оцінюватимемо вашу серйозність як партнера та союзника за тим, скільки ви вкладаєте у спільну справу. Тому ми очікуємо більшого – від наших партнерів на Близькому Сході, а також в інших регіонах", – додав він.

У середу ЗМІ повідомили, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань. Меморандум містить положення щодо мораторію на збагачення урану.

В Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, США наближаються до укладення угоди з Іраном, але у разі його відмови від мирних пропозицій відновлять військові удари.