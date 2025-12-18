ЄС попередньо домовився щодо "репараційної позики" для України, рішення ухвалять лідери

Дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Це випливає з проєкту висновків Європейської ради 18-19 грудня, з текстом якого мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

ЄС близький до прийняття рішення щодо використання мільярдів російських заморожених активів для фінансування України.

"Європейська рада закликає Раду та Європейський парламент терміново ухвалити інструменти, які встановлюють "репараційну позику", що базується на грошових залишках, пов’язаних зі знерухомленими активами Росії, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки для України, починаючи з другого кварталу 2026 року, включно з її військовими потребами", – йдеться в проєкті висновків.

У проєкті документа також згадується, що Євросоюз може використати росактиви, які перебувають у всіх фінансових установ, що володіють грошовими залишками в ЄС, "які можуть бути використані одночасно та на пропорційній основі (pro-rata basis)".

Йдеться також про скоординований підхід держав-членів щодо їхніх двосторонніх інвестиційних договорів з Росією.

Варто наголосити, що рішення щодо тексту висновків мають прийняти лідери держав ЄС на саміті Європейської ради, який стартує у Брюсселі 18 грудня.

Як повідомляла "Європейська правда", новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перед самітом ЄС виступив проти "репараційної позики" для України.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху до спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

