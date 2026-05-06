Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках мирної угоди Іран передасть свій високозбагачений уран Сполученим Штатам.

Про це, як пише "Європейська правда", глава Білого дому заявив журналістам у Вашингтоні, передає Reuters.

Однією з головних цілей Трампа на початку військової операції проти Ірану була гарантія того, що Тегеран не розробить ядерну зброю. Як відомо, Іран володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану.

Американський президент висловив впевненість, що Тегеран передасть його Сполученим Штатам.

"Ми цього досягнемо", – сказав Трамп журналістам, залишаючи захід у Білому домі.

У середу ЗМІ повідомили, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань. Меморандум містить положення щодо мораторію на збагачення урану.

В Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, США наближаються до укладення угоди з Іраном, але у разі його відмови від мирних пропозицій відновлять військові удари.