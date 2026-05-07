ЗМІ: Умєров цього тижня полетить у Маямі на зустріч зі спецпосланцем Трампа

Глава української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Про це Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи, 6 травня.

Втім, у Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.

Співрозмовники, серед яких зокрема був і представник Білого дому, відмовилися детально розповідати про порядок денний потенційної зустрічі.

Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що війна в Ірані відвернула увагу від агресії Росії проти його країни, і є великий ризик того, що зусилля з припинення бойових дій в Україні не можуть поновитися до закінчення конфлікту в Ірані.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Наприкінці квітня Зеленський під час візиту в Азербайджан заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.