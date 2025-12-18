Швеція передасть Польщі свій підводний човен

Швеція передасть Польщі свій найстаріший підводний човен – HMS Soedermanland.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Передача підводного човна є початком широкомасштабної співпраці обох країн на Балтійському морі, яка має не тільки посилити оборонний потенціал Польщі, але й зміцнити відносини в рамках НАТО.

Підписаний в середу міністрами оборони Польщі та Швеції меморандум відкриває шлях до передачі Польщі корабля HMS Soedermanland вже в 2027 році.

Судно, побудоване в 1988 році і неодноразово модернізоване, є на цей момент найстарішим з чотирьох підводних човнів шведського флоту. Рішення про його передачу було прийнято в рамках більш широкої угоди, яка також передбачає поставку трьох сучасних підводних човнів типу A26 Blekinge.

Однак перш ніж найновіші кораблі потраплять до Польщі, HMS Soedermanland дозволить польським морякам набути необхідного досвіду та підготуватися до обслуговування сучасних систем, які будуть використовуватися в майбутньому.

Як підкреслюють експерти, багато конструктивних і системних рішень, застосованих у Soedermanland, схожі на ті, що будуть на борту кораблів A26 Blekinge.

Польсько-шведська співпраця набуває особливого значення в контексті зростаючої напруженості в регіоні Балтійського моря. Обидві країни, які є союзниками в НАТО, стикаються з подібними викликами, пов'язаними з присутністю російського флоту та гібридними загрозами.

Експерти підкреслюють, що передача підводного човна є не тільки жестом підтримки, але й елементом побудови спільної системи безпеки.

Як повідомлялося, Польща витратить значну частину коштів з програми військових позик Європейського Союзу на власне переозброєння, а не на спільні закупівлі з союзниками.

Також Польща вирішила розпочати виробництво протипіхотних мін вперше з часів холодної війни і планує використати їх для укріплення східного кордону, а також потенційного експорту до України.