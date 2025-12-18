Швеция передаст Польше свою подводную лодку

Швеция передаст Польше свою старейшую подводную лодку – HMS Soedermanland.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Передача подводной лодки является началом широкомасштабного сотрудничества обеих стран на Балтийском море, которое должно не только усилить оборонный потенциал Польши, но и укрепить отношения в рамках НАТО.

Подписанный в среду министрами обороны Польши и Швеции меморандум открывает путь к передаче Польше корабля HMS Soedermanland уже в 2027 году.

Судно, построенное в 1988 году и неоднократно модернизированное, является на данный момент старейшей из четырех подводных лодок шведского флота. Решение о его передаче было принято в рамках более широкой сделки, которая также предусматривает поставку трех современных подлодок типа A26 Blekinge.

Однако прежде чем новейшие корабли попадут в Польшу, HMS Soedermanland позволит польским морякам приобрести необходимый опыт и подготовиться к обслуживанию современных систем, которые будут использоваться в будущем.

Как подчеркивают эксперты, многие конструктивные и системные решения, примененные в Soedermanland, похожи на те, что будут на борту кораблей A26 Blekinge. Польско-шведское сотрудничество приобретает особое значение в контексте растущей напряженности в регионе Балтийского моря.

Обе страны, которые являются союзниками в НАТО, сталкиваются с подобными вызовами, связанными с присутствием российского флота и гибридными угрозами.

Эксперты подчеркивают, что передача подводной лодки является не только жестом поддержки, но и элементом построения общей системы безопасности.

Как сообщалось, Польша потратит значительную часть средств из программы военных займов Европейского Союза на собственное перевооружение, а не на совместные закупки с союзниками.

Также Польша решила начать производство противопехотных мин впервые со времен холодной войны и планирует использовать их для укрепления восточной границы, а также потенциального экспорта в Украину.