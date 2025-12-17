Польща відновить виробництво протипіхотних мін, розглядає їхній експорт в Україну

Польща вирішила розпочати виробництво протипіхотних мін вперше з часів "холодної війни" і планує використати їх для укріплення східного кордону, а також потенційного експорту до України.

Як пише "Європейська правда", про це в інтервʼю Reuters повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції в серпні 2025 року й раніше заявляла, що може розпочати виробництво протипіхотних мін, якщо це буде необхідно.

Коментарі Залевського є першим підтвердженням з боку Варшави, що вона ухвалила відповідне рішення.

"Ми зацікавлені в отриманні великих партій (протипіхотних мін. – Ред.) якомога швидше", – сказав заступник міністра оборони Польщі.

За словами Залевського, міни стануть частиною "Східного щита" – оборонної програми, спрямованої на зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

На запитання, чи може виробництво мін розпочатися наступного року, після завершення процесу виходу з Оттавської конвенції, Залевський відповів: "Я б дуже хотів цього... У нас є така потреба".

Посадовець зазначив, що постачання мін до України залежатиме від виробничих потужностей.

"Нашим відправним пунктом є власні потреби. Але для нас Україна є абсолютним пріоритетом, оскільки європейська та польська лінія безпеки пролягає на фронті між Росією та Україною", – сказав Залевський.

Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції. А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.