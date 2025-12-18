Зеленський: якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.

Про це він заявив на пресконференції після відвідання засідання Європейської ради, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Зеленський, відповідаючи на питання польського журналіста, заявив, що підтримує позицію, яку висловлював прем'єр Польщі Дональд Туск про те, що військова загроза для Європи зросте у разі зменшення підтримки України.

"Якщо не підтримувати Україну, залишити її наодинці..., то Україна може не витримати, і тоді Європа платитиме не грошима, а кров'ю" – наголосив президент.

Глава держави попередив, що у разі негативного розвитку подій це відіб'ється на постачанні обладнання на фронт.

"Якщо навесні Україна не отримає транш, в Україні буде зменшене в рази виробництво дронів", – підкреслив він. За словами президента, у цьому разі приблизний паритет щодо дронів між Україною та РФ буде втрачений.

"Якщо буде мир, Україна використає ці гроші на відновлення", – додав президент.

Як повідомлялося, Бельгія продовжує опір рішенню щодо конфіскації активів. Прем'єр заявив, що "ще не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися".

Однак дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.