Де Вевер про росактиви для України: "Я ще не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися"

Бельгійський прем’єр-міністр Барт де Вевер заявив, що пропозиції ЄС щодо використання російських заморожених активів на користь України, з якими він був ознайомлений, все ще викликають заперечення з боку Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ де Вевера у парламенті Бельгії зранку 18 грудня, який цитує бельгійське видання De Morgen.

Наразі Бельгія не готова підтримати жодну пропозицію щодо "репараційної позики" для України, представлену Єврокомісією.

За словами де Вевера, він "досі не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися", а його умови поки що "недостатньо враховані".

Де Вевер також наголосив, що в деяких питаннях Бельгія "не може йти на компроміси".

Він нагадав, що Бельгія наполягає на трьох умовах використання російських активів:

Механізм "backstop" (страхувальний механізм), який гарантує, що бельгійський депозитарій Euroclear зможе негайно повернути Росії кошти після відповідного судового рішення або мирної угоди. Розподіл можливих позовів про відшкодування збитків з Москви між усіма членами ЄС. Використання для репараційних позик заморожених російських активів, які перебувають в інших державах.

"Якщо вже у нас є хороший парашут, то ми всі стрибаємо разом. Не я один", – заявив де Вевер.

"Де Вевер попереджає про контрзаходи з боку Росії. Країна може "негайно" перейти до конфіскації європейських коштів або компаній. Це зовсім не туманна небезпека", – пише De Morgen.

Як повідомляла "Європейська правда", дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху до спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

