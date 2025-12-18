Зеленский: если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, потому что в противном случае риск распространения войны на ЕС резко возрастает.

Об этом он заявил на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Зеленский, отвечая на вопрос польского журналиста, заявил, что поддерживает позицию, которую высказывал премьер Польши Дональд Туск о том, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.

"Если не поддерживать Украину, оставить ее одну..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью", – подчеркнул президент.

Глава государства предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставках оборудования на фронт.

"Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – подчеркнул он. По словам президента, в этом случае приблизительный паритет по дронам между Украиной и РФ будет утрачен.

"Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление", – добавил президент.

Как сообщалось, Бельгия продолжает сопротивляться решению о конфискации активов. Премьер заявил, что "еще не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться".

Однако дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного соглашения об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.