Зеленський виступив проти зміни Конституції України щодо НАТО

Президент України свідомий щодо американської блокади шляху України до НАТО, але не вважає за необхідне змінювати конституційний курс на вступ до Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції після відвідання засідання Європейської ради, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський підкреслив, що американський скепсис щодо України в НАТО з'явився ще за попередньої адміністрації США. Він, зокрема, заявив, що "прямо ставив запитання, чи може Україна бути в НАТО" експрезиденту Байдену.

"Це було ще до (повномасштабної) війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО". Я повертався до цього питання кожного разу і у когось в Білому домі це вже викликало посмішки", – поділився він.

З пояснень Зеленського також випливало, що аргументів проти членства України йому не наводили.

"Я не розумію, якщо мені кажуть, мовляв, ми в принципі не проти, але ви не будете в НАТО. Бо це означає що хтось проти. І треба відверто говорити, хто проти", – заявив він.

Раніше Україна неодноразово висловлювала думку, що реальним джерелом вето щодо руху України до НАТО є Росія, прохання якої задовольняють окремі держави-союзниці. У Брюсселі він не став цього уточнювати.

Утім, Володимир Зеленський нагадав, що мета вступу України до НАТО закріплена у Конституції.

"Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію нашої держави (з цього питання)", – заявив він.

"Нехай український народ вирішує, що робити з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не (є припустимим внесення таких змін) через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція і наш курс", – пояснив Зеленський, висловивши впевненість, що членство в Альянсі лишається найкращим можливим варіантом гарантій безпеки України.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що політика США щодо України в НАТО може змінитися з часом.

Раніше повідомлялося, що у переговорах із США не визначено, чи будуть гарантії безпеки України обмежені у часі.

Зеленський неодноразово заявляв, що у "мирному процесі" ключове – гарантії безпеки, а не формулювання щодо НАТО.

Читайте також статтю: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.