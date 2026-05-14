Більшість естонців підтримали б переобрання чинного президента на другий термін

Згідно з останнім опитуванням, чинний президент Алар Каріс користується значно більшою підтримкою жителів Естонії, ніж попередня глава держави Керсті Кальюлайд.

Це з'ясувалося з опитування, проведеного соціологічною службою Norstat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Якби вибір стояв лише між двома кандидатами, 70% опитаних підтримали б Каріса, тоді як за Кальюлайд готові проголосувати лише 15%. Ще 15% респондентів не змогли відповісти.

Інтерес до порівняння двох політиків виник після того, як прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що Кальюлайд, відправлена у відставку з посади голови Естонського олімпійського комітету, могла б стати кандидатом на майбутніх президентських виборах восени 2026 року.

Респондентів також попросили вибрати найбільш підходящого президента зі списку можливих кандидатів, імена яких раніше з'являлися в ЗМІ. У цьому рейтингу Каріс також виявився лідером з результатом 39,1%.

На другому місці розташувався віцеголова EKRE Март Хельме – 10%, третьою стала євродепутатка від Соціал-демократичної партії Марина Кальюранд з 6,7%. Керсті Кальюлайд у цьому загальному списку посідає четверте місце з результатом 5,1%. Слідом йдуть депутат Європарламенту від партії Isamaa Юрі Ратас (3,5%) і канцлер права Юлле Мадізе (3,3%).

Крім того, 67% учасників опитування заявили, що підтримують другий президентський термін Каріса. Проти його переобрання виступили 24%, ще 9% не визначилися.

Опитування було проведено з 12 по 13 травня серед 1005 громадян Естонії віком від 18 років.

Можливі перші три тури президентських виборів у Рійгікогу відбудуться 2 і 3 вересня. Якщо президента не вдасться обрати в парламенті, колегія виборників збереться в концертному залі "Естонія" 26 вересня.

Каріс ще восени заявив, що, скоріш за все, не балотуватиметься на другий термін.

Також в Естонії нещодавно внесли пропозицію про впровадження прямих виборів президента.