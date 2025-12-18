Зеленский выступил против изменения Конституции Украины в отношении НАТО

Президент Украины осознает американскую блокаду пути Украины в НАТО, но не считает необходимым менять конституционный курс на вступление в Альянс.

Об этом он заявил на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский подчеркнул, что американский скепсис в отношении Украины в НАТО появился еще при предыдущей администрации США. Он, в частности, заявил, что "прямо задавал вопрос, может ли Украина быть в НАТО" экс-президенту Байдену.

"Это было еще до (полномасштабной) войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я возвращался к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало улыбки", – поделился он.

Из объяснений Зеленского также следовало, что аргументов против членства Украины ему не приводили.

"Я не понимаю, если мне говорят, мол, мы в принципе не против, но вы не будете в НАТО. Потому что это означает, что кто-то против. И нужно откровенно говорить, кто против", – заявил он.

Ранее Украина неоднократно высказывала мнение, что реальным источником вето на движение Украины в НАТО является Россия, просьбы которой удовлетворяют отдельные государства-союзники. В Брюсселе он не стал этого уточнять.

Впрочем, Владимир Зеленский напомнил, что цель вступления Украины в НАТО закреплена в Конституции.

"Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства (по этому вопросу)", – заявил он.

"Пусть украинский народ решает, что делать с нашей Конституцией, а не кто-то решает. Точно не (допустимо внесение таких изменений) из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то. Это наша Конституция и наш курс", – пояснил Зеленский, выразив уверенность, что членство в Альянсе остается лучшим возможным вариантом гарантий безопасности Украины.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что политика США в отношении Украины в НАТО может измениться со временем.

Ранее сообщалось, что в переговорах с США не определено, будут ли гарантии безопасности Украины ограничены во времени.

Зеленский неоднократно заявлял, что в "мирном процессе" ключевое – гарантии безопасности, а не формулировки по НАТО.

