Президент України Володимир Зеленський не став розкривати, чи є питання потенційного членства України в НАТО одним з тих, де Україна і США мають розбіжності у рамках "мирного плану", та акцентував, що зараз ключове – американські гарантії безпеки у межах потенційної мирної угоди.

Про це він сказав у відповідь на запитання "Європейської правди" під час онлайн-брифінгу для ЗМІ 9 грудня дорогою з Італії.

Зеленського запитали, чи є питання відносин України і НАТО серед тих, щодо яких є розбіжності між Україною і США в рамках мирного плану, та чи є сигнали, що РФ готова погодитись на формулювання, які прийнятні і для України.

"Для України дуже важливі гарантії безпеки. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО. Це не якісь там ігри – мені здається, що це відкрита інформація. Але це питання, безумовно, майбутнього. На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки", – відповів президент.

Він продовжив, що з боку європейських партнерів це заходи у межах "коаліції рішучих", де українській стороні вже загалом зрозумілі деталі.

"Але для нас дуже важливо, дуже важливо – це двосторонні гарантії безпеки України і США. Вони формулюють у 20-пунктовому плані це як Article 5 Mirror, тобто те саме, що стаття 5, те, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання", – сказав Зеленський.

"Найближчі дні, тижні – я думаю, все-таки дні – ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки. І, безумовно, вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни. Не можна просто закінчити, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки", – наголосив він.

Також Зеленський сказав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше президент України акцентував, що американська зброя для України у межах ініціативи НАТО PURL не замінить гарантій безпеки від США.