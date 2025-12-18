Зеленський попередив, що Європа може зазнати поразки у битві з РФ, якщо не допоможе Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення ЄС про виділення репараційного кредиту для України матиме вплив і за межами українського питання.

Про це він заявив у виступі на зсіданні Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський почав свій виступ з доведення того, що виділення Україні фінансування за рахунок заморожених активів РФ є юридично коректним і морально правильним.

"Так само, як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю в терористів, активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване російськими атаками. Це етично. Це справедливо. І це правомірно, що підтверджують оцінки численних фахівців", – стверджує він.

Водночас неухвалення рішення, на його переконання, нестиме негативні наслідки для самої Європи.

"Якщо зараз не буде європейського рішення, то всі слова про європейську солідарність, автономію та здатність Європи захищати глобальну справедливість не матимуть сенсу. Якщо цього не зробити зараз, росіяни – і не тільки вони – відчують, що Європу можна перемогти. Поразка – це точно не те, що потрібно європейцям", – пояснив він.

Зеленський також зазначив, що знає про спроби Росії залякати країни-члени ЄС. "Але нам не слід боятися цих погроз – нам слід боятися того, що Європа буде слабкою", – зауважив президент.

Як повідомлялося, у Брюсселі Зеленський також заявив: якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю.

Джерела західних ЗМІ стверджують, що дискусії на саміті про це рухаються в правильному напрямку.

