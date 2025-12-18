ЗМІ: у Німеччині кажуть, що дискусії про "репараційну позику" рухаються в правильному напрямку

Після перших переговорів на саміті ЄС німецькі урядові кола висловлюють оптимізм щодо того, що глави держав і урядів домовляться про використання заморожених російських активів на користь України.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ, а також видання Politico.

Німецький посадовець заявив на полях саміту, що існує загальна готовність досягти угоди щодо 90 мільярдів, які запропонувала Єврокомісія і які мають бути надані Україні

"Є рух, і він йде в правильному напрямку. Але ми ще не досягли мети", – повідомили джерела в Брюсселі.

Обнадійливим є те, що переговори між главами держав і урядів ЄС були перенесені на другу половину дня, щоб залишити більше часу для переговорів, наприклад, з урядом Бельгії.

"Щоб надати більше часу для обговорень, які зараз відбуваються, зокрема з бельгійською стороною, питання фінансування України було відсунуто далі в сьогоднішньому порядку денному, що ми вважаємо обнадійливим знаком того, що справи рухаються вперед", – цитує Politico німецького посадовця.

Як повідомлялося, Бельгія продовжує опір рішенню щодо конфіскації активів. Прем'єр заявив, що "ще не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися".

Однак дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.