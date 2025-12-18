Зеленский предупредил, что Европа может потерпеть поражение в битве с РФ, если не поможет Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение ЕС о выделении репарационного кредита для Украины будет иметь влияние и за пределами украинского вопроса.

Об этом он заявил в выступлении на заседании Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский начал свое выступление с доказательства того, что выделение Украине финансирования за счет замороженных активов РФ является юридически корректным и морально правильным.

"Так же как конфискуют деньги у наркоторговцев и изымают оружие у террористов, активы России должны быть использованы для защиты от российской агрессии и восстановления того, что было разрушено российскими атаками. Это этично. Это справедливо. И это правомерно, что подтверждают оценки многочисленных специалистов", – утверждает он.

В то же время непринятие решения, по его убеждению, будет нести негативные последствия для самой Европы.

"Если сейчас не будет европейского решения, то все слова о европейской солидарности, автономии и способности Европы защищать глобальную справедливость не будут иметь смысла. Если этого не сделать сейчас, россияне – и не только они – почувствуют, что Европу можно победить. Поражение – это точно не то, что нужно европейцам", – пояснил он.

Зеленский также отметил, что знает о попытках России запугать страны-члены ЕС. "Но нам не следует бояться этих угроз – нам следует бояться того, что Европа будет слабой", – отметил президент.

Как сообщалось, в Брюсселе Зеленский также заявил: если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью.

Источники западных СМИ утверждают, что дискуссии на саммите об этом движутся в правильном направлении.

