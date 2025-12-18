Зеленський розповів, про що говорив з прем’єром Іспанії у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі провів зустріч з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, в ході якої, зокрема, йшлося про мирний процес, шлях України до членства в Євросоюзі і майбутні санкції проти Росії.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, вони із Санчесом обговорили "координацію позицій і кроків з Європою щодо переговорного процесу з командою президента США для досягнення гідного миру".

"Важливо, щоб Європа брала участь на кожному етапі, тому що мир повинен гарантувати суверенітет України і європейську безпеку. Ми також обговорили наш шлях до членства в Європейському Союзі, що є ще одним важливим елементом гарантій безпеки", – підкреслив він.

Зеленський також подякував Санчесу за оборонну підтримку України, зокрема за рішення про надання ракет IRIS-T, а також за участь в ініціативі PURL та інструменті SAFE.

"Ми цінуємо підтримку Іспанією всіх пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ми очікуємо, що 20-й пакет санкцій включатиме жорсткі заходи проти банківського сектора Росії, її "тіньового флоту", технологій подвійного призначення, російських олігархів і пропагандистів", – додав він.

Раніше в ході пресконференції Зеленський попередив партнерів: якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю.

Він також розповідав, що у дискусіях всередині ЄС є кілька країн, які виступають проти репараційного кредиту для України.