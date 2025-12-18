Зеленский рассказал, о чем говорил с премьером Испании в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которой, в частности, речь шла о мирном процессе, пути Украины к членству в Евросоюзе и будущих санкциях против России.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, они с Санчесом обсудили "координацию позиций и шагов с Европой относительно переговорного процесса с командой президента США для достижения достойного мира".

"Важно, чтобы Европа участвовала на каждом этапе, потому что мир должен гарантировать суверенитет Украины и европейскую безопасность. Мы также обсудили наш путь к членству в Европейском Союзе, что является еще одним важным элементом гарантий безопасности", – подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил Санчеса за оборонную поддержку Украины, в частности за решение о предоставлении ракет IRIS-T, а также за участие в инициативе PURL и инструменте SAFE.

"Мы ценим поддержку Испанией всех пакетов санкций Европейского Союза против России. Мы ожидаем, что 20-й пакет санкций будет включать жесткие меры против банковского сектора России, ее "теневого флота", технологий двойного назначения, российских олигархов и пропагандистов", – добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский предупредил партнеров: если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью.

Он также рассказывал, что в дискуссиях внутри ЕС есть несколько стран, которые выступают против репарационного кредита для Украины.