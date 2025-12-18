Зеленський: проти репараційного кредиту виступає не тільки Бельгія

Президент Володимир Зеленський стверджує, що у дискусіях всередині ЄС є кілька країн, які виступають проти репараційного кредиту для України.

Про це він заявив на пресконференції після своєї участі у засіданні Європейської ради, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський пояснив, що мотивація різних держав-опонентів України є різною, і раціональні аргументи є у кількох держав, хоча є також ідеологічний опір Україні.

"Є кілька країн, які скептичні з різних причин, – заявив він. – (В окремих держав) є якісь внутрішні питання, у когось є внутрішня політика, ну а хтось просто проти України. І що б Україна не робила, все одно дехто буде проти. Це їхні політичні вже забобони".

Як відомо, таким противником України є Угорщина, прем'єр якої Віктор Орбан заявив, що передача грошей РФ Україні означатиме оголошення війни Європою.

Володимир Зеленський заявив, що для України ключове – результат, а не конкретна форма фінансування.

"Але найправильніша форма – це Reparation Loan, репараційний кредит. Щоби Росія розуміла, що треба буде виплачувати репарації", – зауважив він.

Раніше Зеленський попередив партнерів: якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю.

Як повідомлялося, джерела західних ЗМІ стверджують, що дискусії на саміті про це рухаються в правильному напрямку.

