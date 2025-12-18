Парламент Франції підтримав амністію жінок, засуджених за аборти до їхньої легалізації

З жінок, які були засуджені у Франції за аборт до прийняття закону 1975 року, який їх легалізував, буде знята судимість після ухвалення відповідного закону Національною асамблеєю в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Закон про реабілітацію жінок, засуджених за аборт до ухвалення закону 1975 року, був у четвер одностайно підтриманий у Національній асамблеї – нижній палаті французького парламенту.

Текст документа визнає, що "застосування державою" законів, "які карають за використання, практику, доступ та інформацію про аборти", становило "порушення захисту здоров'я жінок, сексуальної та репродуктивної автономії" або "прав жінок".

Він також передбачає створення комісії для визнання шкоди, завданої жінкам, які зробили аборт, яка буде відповідати за "збір" і "передачу пам'яті" жінок, змушених робити підпільні аборти, та тих, хто їм допомагав.

Законопроєкт був одностайно ухвалений Сенатом Франції у березні 2025 року в тому ж формулюванні та за підтримки уряду.

У Франції минуло 50 років з моменту ухвалення закону, який дозволив добровільне переривання вагітності. Згідно з офіційними оцінками, з 1870 року до декриміналізації понад 11 660 людей були засуджені за проведення або використання аборту.

У 2024 році французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів, президент Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.