Парламент Франции поддержал амнистию женщин, осужденных за аборты до их легализации

Новости — Четверг, 18 декабря 2025, 16:49 — Олег Павлюк

С женщин, которые были осуждены во Франции за аборт до принятия закона 1975 года, который их легализовал, будет снята судимость после принятия соответствующего закона Национальной ассамблеей в четверг.

Закон о реабилитации женщин, осужденных за аборт до принятия закона 1975 года, был в четверг единодушно поддержан в Национальной ассамблее – нижней палате французского парламента.

Текст документа признает, что "применение государством" законов, "которые наказывают за использование, практику, доступ и информацию об абортах", составляло "нарушение защиты здоровья женщин, сексуальной и репродуктивной автономии" или "прав женщин".

Он также предусматривает создание комиссии для признания вреда, причиненного женщинам, сделавшим аборт, которая будет отвечать за "сбор" и "передачу памяти" женщин, вынужденных делать подпольные аборты, и тех, кто им помогал.

Законопроект был единодушно принят Сенатом Франции в марте 2025 года в той же формулировке и при поддержке правительства.

Во Франции прошло 50 лет с момента принятия закона, который разрешил добровольное прерывание беременности. Согласно официальным оценкам, с 1870 года до декриминализации более 11 660 человек были осуждены за проведение или применение аборта.

В 2024 году французские депутаты и сенаторы с огромным перевесом одобрили закрепление в конституции положения о том, что женщине гарантируется право на аборт.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов, президент Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

