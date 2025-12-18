Посол Словаччини заявив про підготовку візиту Фіцо до Білорусі

Словацький посол у Білорусі Йозеф Мігаш стверджує, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готується здійснити візит до Мінська.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив білоруському пропагандистському агентству БЕЛТА.

Мігаш сказав, що "ми готуємося до візиту прем'єр-міністра Словаччини до Білорусі".

"Вперше за останні роки буде візит такого високого рівня зі Словаччини до Білорусі. Я безпосередньо пов'язаний з підготовкою такого важливого візиту", – додав посол.

Він визнав, що дата візиту Фіцо до Білорусі поки невідома.

"Вона буде визначена на рівні міністерств закордонних справ наших двох країн – ще будуть здійснюватись консультації з цього питання, а потім визначена дата. Перш за все, хороша підготовка є запорукою успіху візиту", – сказав Мігаш.

Зазначимо, що після репресій проти громадянського суспільства та опозиції у 2020 році західні високопосадовці не здійснювали візитів до Білорусі за рідкісними винятками – наприклад глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

У вересні до Мінська після пʼяти років перерви повернувся посол Словаччини Йозеф Мігаш, відомий тим, що його особисто нагородив Александр Лукашенко.