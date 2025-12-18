Посол Словакии заявил о подготовке визита Фицо в Беларусь

Словацкий посол в Беларуси Йозеф Мигаш утверждает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо готовится совершить визит в Минск.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил белорусскому пропагандистскому агентству БЕЛТА.

Мигаш сказал, что "мы готовимся к визиту премьер-министра Словакии в Беларусь".

"Впервые за последние годы будет визит такого высокого уровня из Словакии в Беларусь. Я непосредственно связан с подготовкой такого важного визита", – добавил посол.

Он признал, что дата визита Фицо в Беларусь пока неизвестна.

"Она будет определена на уровне министерств иностранных дел наших двух стран – еще будут проводиться консультации по этому вопросу, а затем определена дата. Прежде всего, хорошая подготовка является залогом успеха визита", – сказал Мигаш.

Отметим, что после репрессий против гражданского общества и оппозиции в 2020 году западные высокопоставленные чиновники не совершали визитов в Беларусь за редким исключением – например, главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

В сентябре в Минск после пятилетнего перерыва вернулся посол Словакии Йозеф Мигаш, известный тем, что его лично наградил Александр Лукашенко.