Макрон каже, що Європа повинна відновити безпосередню взаємодію з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Як заявив Макрон, "або буде досягнуто тривалого миру" в ході поточних переговорів під керівництвом США, "або ми знайдемо способи для європейців знову вступити в діалог з Росією – у прозорій формі та у співпраці з Україною".

"Знову стане корисним поговорити з Владіміром Путіним", – сказав він.

Макрон говорив після того, як лідери Європейського Союзу в ніч проти п'ятниці домовилися надати Україні 90 млрд євро позики на наступні два роки, підкріплені бюджетом Союзу. Це рішення стало значним відхиленням від раніше обраного Євросоюзом плану використання заморожених на території ЄС російських активів для забезпечення позики.

"Ми, європейці та українці, зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії належним чином", – сказав Макрон.

"Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговірниками, які потім підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант", – пояснив він.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".