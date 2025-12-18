Трампу хочеться, щоб Україна "діяла швидко"

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час заходу в Білому домі Трамп сказав журналістам: "Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко".

"Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що там є Росія", – додав американський президент, імовірно, маючи на увазі успіхи Росії на полі бою.

Повідомляли, що представник очільника Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

14 і 15 грудня Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.