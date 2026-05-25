ЗМІ: літак з главою Міноборони Британії не був обладнаний захистом від глушіння GPS

Літак ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі, коли його сигнали GPS були заглушені, виявився "беззахисним" проти цього, оскільки не був оснащений системами захисту.

Про це стало відомо виданню The Times, повідомляє "Європейська правда".

Сигнал GPS на літаку Dassault 900LX Falcon, на якому в четвер летів Гілі з південно-східної Естонії до Великої Британії, був заблокований протягом усього тригодинного польоту.

За даними британського видання, уряд не встановив на борту VIP-літака, який використовується для перевезення прем'єр-міністра, міністрів кабінету, вищого військового керівництва та короля, засоби захисту, зокрема від придушення системи зв'язку.

І це незважаючи на майже ідентичну атаку в 2024 році, яка вивела з ладу систему GPS на тому самому літаку з тодішнім міністром оборони Грантом Шаппсом на борту, коли він пролітав поблизу російської Калінінградської області.

Рішення не встановлювати захисні системи було прийнято з метою економії до 200 мільйонів фунтів, але зараз воно скасовується. Експерти заявили, що літак залишився "вразливим до раптової атаки".

Літак з Гілі на борту вилетів із Тарту, що на південному сході Естонії, у четвер ввечері після відвідування військ поблизу російського кордону.

Під час польоту телефони та ноутбуки не могли підключитися до інтернету, а панель приладів у кабіні пілотів давала збої. Пілотам довелося використовувати інерційні навігаційні системи, щоб визначити своє місцезнаходження.

У попередні роки британські міністри літали на літаках BAe 146, які були оснащені системами захисту, але їх вивели з експлуатації в рамках пакета заходів зі скорочення витрат.