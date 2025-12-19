Макрон говорит, что Европа должна возобновить непосредственное взаимодействие с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Как заявил Макрон, "либо будет достигнут длительный мир" в ходе текущих переговоров под руководством США, "либо мы найдем способы для европейцев снова вступить в диалог с Россией – в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

"Снова станет полезным поговорить с Владимиром Путиным", – сказал он.

Макрон говорил после того, как лидеры Европейского Союза в ночь на пятницу договорились предоставить Украине 90 млрд евро кредита на следующие два года, подкрепленные бюджетом Союза. Это решение стало значительным отклонением от ранее выбранного Евросоюзом плана использования замороженных на территории ЕС российских активов для обеспечения займа.

"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной основы для возобновления этой дискуссии надлежащим образом", – сказал Макрон.

"Иначе мы будем обсуждать между собой с переговорщиками, которые затем пойдут и будут обсуждать с россиянами самостоятельно. Это не идеальный вариант", – пояснил он.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".