Центробанк Росії подав другий позов до суду ЄС щодо заморожених активів

Російський центральний банк заявив у понеділок, що подав другий позов до Суду Європейського Союзу, оскаржуючи регламент ЄС, який дозволяє використовувати заморожені суверенні активи Росії для погашення позики Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Нормативний акт ЄС, оскаржуваний Банком Росії, розглядає суверенні активи Росії як елемент фінансової підтримки третьої країни, змінюючи правовий та економічний режим суверенних активів", – зазначив центральний банк.

У постанові від 24 лютого 2026 року зазначено, що кредит ЄС Україні має бути погашений лише тоді, коли Україна отримає від Росії репарації за вторгнення 2022 року, при цьому ЄС має залишити за собою право використовувати заморожені активи Росії для погашення боргу України.

Центральний банк Росії оцінює, що західні країни заморозили близько 300 млрд доларів суверенних коштів Росії. Більшість цих активів заморожено в Європі, і вони зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

У березні центральний банк оскаржив рішення від грудня 2025 року про безстрокове заморожування його активів у Європі, стверджуючи, що заморожування було введено з "серйозними процедурними порушеннями". Позов також було подано до Суду ЄС.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення. Однак після виборів в Угорщині вето все ж було зняте.

Президент України Володимир Зеленський у січні у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.