Сибіга розповів деталі своїх переговорів з Тихановською

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі своїх переговорів з лідеркою білоруської демократичної опозиції в екзилі Світланою Тихановською, яка у понеділок перебувала з візитом у Києві.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що вони із Тихановською приділили особливу увагу питанням регіональної безпеки та протидії загрозам, що виходять від режиму Александра Лукашенка на адресу України, Польщі та країн Балтії.

Він підкреслив, що у майбутньому українська сторона бачить "вільну, демократичну Білорусь, що входить до складу Люблінського трикутника поряд з Україною, Польщею та Литвою".

"Безкарності не буде: режим Лукашенка несе повну відповідальність за агресію проти України. Ми обговорили спільні зусилля щодо збору доказів для Спеціального трибуналу в Гаазі, а також притягнення режиму до відповідальності за злочини проти українських дітей", – додав Сибіга.

Крім того, за словами глави МЗС, він отримав від представників опозиційних сил Білорусі новий пакет пропозицій щодо санкцій. Він додав, що має намір винести їх на розгляд на рівні ЄС.

"Наші нації також активізують співпрацю в гуманітарній та інформаційній сферах, включаючи спільну протидію русифікації та підтримку білоруської мови. Як яскраве нагадування про наші глибоко вкорінені зв’язки ми подарували нашим гостям архівні дипломатичні документи Української та Білоруської Народних Республік", – зауважив Сибіга.

Ці документи, наголосив він, доводять, що Україна і Білорусь були тісно пов’язані офіційними та людськими зв’язками ще до Радянського Союзу.

Нагадаємо, вранці 25 травня Тихановська прибула з першим офіційним візитом до Києва, де вона має зустрітись у тому числі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту вона має відкрити представництво демократичних сил Білорусі у Києві та скоординувати кроки для боротьби з Лукашенком.

Повідомляли також, що Сибіга під час пресконференції із Тихановською прокоментував інформацію про те, що зараз партнери намагаються переконати Україну послабити санкційний тиск на Білорусь.

Зокрема, він підкреслив, що Україна вважає неможливим послаблення санкцій щодо білоруського виробника калійних добрив "Білоруськалій" і наполягає на потребі посилення санкційного тиску.

