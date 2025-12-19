Угорщина та Словаччина не підписали висновки саміту ЄС про Україну

Угорщина та Словаччина не підписали висновки грудневого засідання Європейської ради щодо України, затверджені в ніч проти 19 грудня, у яких зафіксоване рішення про надання Україні 90 млрд євро кредиту на базі спільних запозичень держав Європейського Союзу у 2026-27 роках.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС.

"Висновки Європейської ради щодо України не підписали дві країни – Угорщина та Словаччина", – повідомив один зі співрозмовників.

Варто зауважити, що, як і Угорщина та Словаччина, Чехія домоглася відсутності фінансових зобов’язань щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро. Але, на відміну від Угорщини та Словаччини, вона підписала з 25 країнами частину рішення, яка стосується деталей позики.

Нагадаємо, що у 2025 році Угорщина не підписала жодного тексту висновків Євроради щодо України на знак протесту з політикою ЄС, що "підтримує війну".

Словаччина не погодилась з українською частиною висновків саміту лідерів ЄС вперше.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України, й країна має погасити її лише тоді, коли отримає репарації.

Читайте також статтю: "Все про прем'єра Бельгії, який блокував гроші для України".