Венгрия и Словакия не подписали выводы саммита ЕС по Украине

Венгрия и Словакия не подписали выводы декабрьского заседания Европейского совета по Украине, утвержденные в ночь на 19 декабря, в которых зафиксировано решение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита на базе совместных заимствований государств Европейского Союза в 2026-27 годах.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС.

"Выводы Европейского совета по Украине не подписали две страны – Венгрия и Словакия", – сообщил один из собеседников.

Стоит отметить, что, как и Венгрия и Словакия, Чехия добилась отсутствия финансовых обязательств по финансовой поддержке Украины в 2026–2027 годах на сумму 90 млрд евро. Но, в отличие от Венгрии и Словакии, она подписала с 25 странами часть решения, которая касается деталей займа.

Напомним, что в 2025 году Венгрия не подписала ни одного текста выводов Евросовета по Украине в знак протеста против политики ЕС, которая "поддерживает войну".

Словакия впервые не согласилась с украинской частью выводов саммита лидеров ЕС.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что этот кредит, предоставляемый на беспроцентной основе, не станет бременем для бюджета Украины, и страна должна погасить его только тогда, когда получит репарации.

