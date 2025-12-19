Фон дер Ляєн: Україна не має віддавати позику ЄС, доки не отримає репарації

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягає, що позика для України прив'язана до майбутніх репарацій від російського агресора.

Про це вона заявила на пресконференції у п'ятницю вранці, після завершення саміту ЄС.

Фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз досяг рішення про фінансування невідкладних потреб України в обсязі 90 млрд євро.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі – не стане тягарем для бюджету України. "Україна має погасити цю позику лише тоді, коли отримає репарації", – заявила вона, пояснивши, що це рішення стало виходом зі складних дискусій щодо шляхів допомоги Україні.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, що головує у Раді ЄС у цьому півріччі, підтвердила це. "Україна не повинна платити, доки Росія не заплатить їй воєнні репарації", – наголосили Фредеріксен.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що це фінансування закриє ключові потреби України на 2026-27 роки. "Фінансова допомога Україні після 2027 року стане частиною рішення щодо наступного багаторічного бюджету ЄС", – пояснила вона.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю саміт ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України. Перед тим саміт зайшов у глухий кут щодо репараційної позики, і довелося перейти до плану Б, який зрештою спрацював.

Президент ЄвроРади Антоніу Кошта пообіцяв, що лідери не підуть з саміту без рішення щодо грошей для України.

