У Німеччині побили політика, який пішов з ультраправої "АдН" через ідеологічні розбіжності

На колишнього політика партії "Альтернатива для Німеччини" напали двоє чоловіків у масках перед його будинком у місті Кочершайд у Північному Рейні-Вестфаліії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Райнер Тюшенбьоннер отримав черепно-мозкову травму та травми обличчя і подав скаргу про напад. Державна служба безпеки також проводить розслідування.

Нападники називали його "лівацьким щуром" і "зрадником", розповів Тюшенбьоннер. Він був обраний до муніципальної ради Віндека у вересні від партії "АдН". Перед місцевими виборами в Північному Рейні-Вестфалії він вийшов з партії разом зі своєю дружиною, яка також балотувалася як кандидатка.

Під час виборчої кампанії подружжя дистанціювалося від "АдН" і повідомило виборцям в інтернеті та в листівках, що має намір балотуватися до міської ради як незалежні кандидати. Після цього вони отримали погрози.

Тюшенбьоннер пояснив свої причини виходу з партії: він помітив, що деякі члени "АдН" прагнуть наблизитися до праворадикальних екстремістів, і тому покинув партію під час передвиборчої кампанії.

Мер Віндека Александра Гаусс відреагувала на напад у соціальних мережах: "Насильство в будь-якій формі не має місця в нашій громаді і, звичайно, в місцевій демократії (...) Грубість мови в соціальних мережах не залишається безкарною. Слова можуть ранити, підбурювати і, зрештою, призводити до насильства".

Місцева організація "АдН" також рішуче засудила напад. Партія заявила, що відкидає насильство в будь-якій формі.

Нагадаємо, берлінська прокуратура висунула звинувачення проти 60-річного депутата парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини" за виконання гітлерівського вітання в будівлі Бундестагу.

Відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.